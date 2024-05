"Legende" Henriksen und Mainz vor Rettung

An Glauben mangelt es den Mainzern ganz sicher nicht. Trainer Bo Henriksen hat seit seiner Ankunft im Februar alle im Club mit seinem Optimismus, seiner positiven Art und Leidenschaft angesteckt. "Der Typ ist eine Legende. Er kommt rein, er lacht, er schreit, er tanzt vor den Spielen - es ist unglaublich", sagte Mittelfeldspieler Nadiem Amiri über den Dänen: "In so einer Situation brauchst du einfach diese Energie."

Auch beim 3:0 über Champions-League-Finalist Borussia Dortmund strotzten die Rheinhessen nur so vor Selbstvertrauen, der Relegationsrang 16 ist ihnen bereits sicher. Aufgrund der im Vergleich zu Union deutlich besseren Tordifferenz reicht Mainz zum Abschluss beim VfL Wolfsburg sehr wahrscheinlich ein Unentschieden zum sicheren Klassenverbleib. "Auf einen Punkt kann man nie spielen. Es darf nicht passieren, dass wir denken, wir haben etwas Großes geschafft", mahnte Sportdirektor Martin Schmidt und forderte: "Wir müssen weiter jagen. Wir müssen Jäger bleiben."

Terzic sieht keine Wettbewerbsverzerrung

Der Tabellen-14. VfL Bochum hatte am Sonntagabend zunächst Meister Bayer Leverkusen zu Gast. Der Club, der einst mit dem Prädikat "unabsteigbar" versehen war, tritt am kommenden Samstag bei Werder Bremen an. Ein Punkt aus diesen beiden Spielen reicht, um ganz sicher in der Liga zu bleiben.