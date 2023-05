Bundesliga Kramer gegen Farke-Entlassung: "Das ist Quatsch"

Farke habe die Thematik noch überhaupt nicht bei der Mannschaft angesprochen und sich auch sonst nichts anmerken lassen. "Und ich mag Menschen, die in jeder Situation gleich sind", sagte Kramer: "Sich nicht verbiegen zu lassen, wenn alle auf dich schimpfen und dir immer sagen, was du ändern musst: Das ist Stärke. Wenn man das aushält und damit so umgeht, weil man überzeugt ist, von dem, was man macht - das mag ich, das bewundere ich total. Das ist der Weg, wie man in diesem Geschäft durchs Leben geht und Erfolg hat am Ende."