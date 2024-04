Bundesliga Bayer rettet Superserie - Leipzig gewinnt Topspiel

Kane treffsicher, Sorgen um Laimer und de Ligt

Stürmerstar Harry Kane (9. Minute und 61./Foulelfmeter) sorgte mit seinen Saisontoren 34 und 35 für den Bayern-Sieg. Hugo Ekitiké hatte nach einer feinen Einzelaktion den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Eintracht erzielt. Der bis dahin auffällige Konrad Laimer (28.) und Matthijs de Ligt (46.) mussten verletzt ausgewechselt werden. Das könnte die Personalsorgen der Münchner vor dem Knaller gegen Real vergrößern.

Jadon Sancho brachte die Dortmunder mit einem sehenswerten Schlenzer in der 20. Minute in Führung, doch Loïs Openda gelang der schnelle Ausgleich (23.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte Benjamin Sesko das 2:1 für RB. Direkt nach dem Wiederanpfiff legte Mohamed Simakan (46.) nach. Christoph Baumgartner (80.) stellte den Endstand her.

Wolfsburg dreht in Überzahl Partie in Freiburg

Ein Eigentor des Wolfsburgers Sebastiaan Bornauw (42.) brachte Freiburg zunächst in Führung. Doch nach einer Roten Karte für Kiliann Sildillia (64.) wegen groben Foulspiels kassierten die Gastgeber den Ausgleich durch Maximilian Arnold (82.). Nachdem der Freiburger Roland Sallai (87.) kurz vor Schluss einen Foulelfmeter vergab, erzielte Maxence Lacroix (90.) noch den Wolfsburger Siegtreffer.