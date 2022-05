Bundesliga Leverkusen verlängert mit Torjäger Patrik Schick bis 2027

Ebenfalls maßgeblich eingebracht in die Vertragsverlängerung hat sich Rudi Völler, der sein Amt als Sport-Geschäftsführer zum 1. Juli 2022 an Simon Rolfes übergibt. "Für mich gehört Patrik Schick aktuell zu den besten Mittelstürmern der Welt", sagte Völler, der am letzten Spieltag verabschiedet worden war. Schick fehlte bei der Saisonabschlussreise Bayer Leverkusens in Mexiko wegen eines geplanten Eingriffs an der Leiste. Beim Trainingsstart am 27. Juni wird Schick nach Vereinsangaben sicher dabei sein.