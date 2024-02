Bundesliga Mann mit Haltung: Eintracht-Präsident Fischer hört auf

Über die Mainmetropole hinaus verschaffte er sich besonders Anerkennung und Achtung als mutige Stimme gegen Antisemitismus, Extremismus und Rassismus.

Nach fast 24 Jahren an der Spitze des hessischen Clubs wird er am Montag auf der Mitgliederversammlung nicht mehr kandidieren. "Es ist der richtige Moment zu gehen", sagte Fischer im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Als Ehrenpräsident will er den "Kampf gegen Nazis und Rechtsextremismus" fortführen.