Bundesliga Mario Götzes spannender Start bei der Eintracht

Götze und die Eintracht, passt das? Den 30 Jahre alten Offensivspieler erwarten höhepunktreiche Wochen mit seinem neuen Club, der bald gegen die Bayern und Real Madrid sowie in der Champions League spielt. So sehen Götzes erste Monate bei den Hessen aus.

Eröffnung gegen Ex-Club:

Am 5. August wird Fußball-Deutschland nach Frankfurt blicken - und auf Götze, der abends mit der Eintracht zum ersten Liga-Spiel gegen seinen Ex-Verein Bayern antritt. Europapokalsieger vs. deutscher Dauermeister, so viel Prestige gab es in Deutschlands höchster Spielklasse lange nicht mehr. Götzes Ziel dürfte klar sein: Er will an den Sevilla-Helden vorbei in die Startelf.