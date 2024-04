Bundesliga: Meister Leverkusen und das Glück der späten Tore

Xhaka: "Das war ein verdienter Punkt"

Alonso sah es ähnlich wie Xhaka und bescheinigte seiner Mannschaft eine "Supermentalität". Nur drei Tage nach dem schweren Viertelfinal-Duell in der Europa League bei West Ham mobilisierte sie letzte Kräfte und schlug in letzter Sekunden eiskalt zurück. "Wir hätten es heute nicht verdient zu verlieren. So zu spielen gegen einen Champions League-Halbfinalist", lobte der spanische Fußball-Lehrer, "ich bin sehr zufrieden mit der Leistung und mit dem Ergebnis."

Schon am kommenden Spieltag steht die nächste schwere Prüfung für die Bayer-Elf an. Auch im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten aus Stuttgart soll die imposante Serie halten, obwohl das Team dann ohne den gelbgesperrten Xhaka auskommen muss. Ein teaminterner Schwur soll dabei helfen. "Wir haben untereinander gesprochen. Das ist eine neue Challenge für uns. In der Liga ungeschlagen zu bleiben und Geschichte zu schreiben", verriet der Mittelfeldspieler.