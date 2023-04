Bundesliga Millionenstreit zur Unzeit: Die Eintracht im Führungschaos

Vertrauensfrage gestellt?

"Ich glaube, dass es gar nicht so wirklich kracht. Natürlich sind wir ein Team. Wir arbeiten alle gut zusammen, der Vorstand auch", sagte der 42-Jährige. Wenige Minuten später berichtete die "Bild-Zeitung" über ein Schreiben des Vorstands um Krösche und Hellmann, in dem die Vertrauensfrage an den Aufsichtsrat gestellt worden sein soll. Am Tag danach folgte die ebenfalls an die Medien durchgestochene Antwort von Aufsichtsratschef Philip Holzer, in dem zerfahrenen Streit der Gegenspieler von Hellmann.