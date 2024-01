Bundesliga: Mit einem wie Lahm: Bayern haben Titel wieder in der Hand

"Wichtig ist, dass wir Punkte holen, dass wir Leverkusen unter Druck setzen, um auch in dieser Saisonphase, wenn wir jetzt schon viele Verletzte haben, zu bestehen", verkündete Thomas Müller das Motto. "Ein guter Sieg in Augsburg - hier tun sich viele Mannschaften schwer. Weiter geht’s!" Müller strebt den zwölften Meistertitel der Münchner am Stück an.

Duell am Rhein

"So ein Spiel zu gewinnen ist schon sehr geil", sagte Mittelfeldakteur Leon Goretzka. "Das sind einfach ganz wichtige Siege." In der Tabelle ist der deutsche Rekordmeister bis auf zwei Punkte an Herbstmeister Leverkusen herangerückt. In zwei Wochen treffen die beiden Topteams der Fußball-Bundesliga im direkten Duell am Rhein aufeinander.