Bundesliga: Nach Nullnummer: Kölner Unverständnis über Pfiffe

Torhüter Marvin Schwäbe, gegen Mainz auch Kapitän, erklärte: "Verständnis habe ich ein Stück weit, ja. Selbst würde ich es nicht machen. Denn wir müssen natürlich als Team, als Club, als Stadt zusammenhalten." Und er ergänzte: "Die Südkurve stand hinter uns. Das gibt uns Mut und Kraft." Hübers betonte: "Die Südkurve weiß das einzuschätzen. Sie sieht, dass die Mannschaft auf dem Platz das letzte Hemd gibt und weiß das zu honorieren."

Baumgart: "Das war ganz schwere Kost"

Das sehen die anderen sicher auch. Aber Fakt ist: Denjenigen, die schönen Fußball sehen wollen, bietet der FC derzeit herzlich wenig. Was alle Protagonisten auch eingestehen. "Das war ganz schwere Kost", sagte der Trainer: "Mir hat heute nicht viel gefallen. Bis auf die Intensität und dass die Jungs sich gewehrt haben. Alles andere hat mir nicht gefallen." Jeder wisse, so Baumgart, dessen Team in den zwei vorherigen Spielzeiten unter ihm durch Power-Fußball die Fans mitriss, "wie ich Fußball spielen lassen will. Das klappt im Moment nicht."

Das erkannte auch Schwäbe aus seinem Tor heraus. "Wenn man ehrlich ist: Vor allem in der ersten Halbzeit hat das nicht viel mit Fußball zu tun gehabt", sagte er. Doch ohne Gegentor habe man zumindest einen Punkt sicher. Das war auch für Baumgart das einzig Versöhnliche. "Es hört sich doof an", sagte er: "Aber es ist ein Teilerfolg. Wir haben zum zweiten Mal zu null gespielt, nehmen den Punkt mit. Aber wir wollten natürlich viel mehr." Die Zuschauer auch.