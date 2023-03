Bundesliga Nagelsmanns "Gratwanderung" gegen Stuttgart und vor Paris

"Es ist immer eine Gratwanderung. Spielt man sich schon für PSG mit ein? Dass das nächste Woche ein unglaublich wichtiges Spiel ist, ist klar", sagte der Bayern-Coach mit Blick auf das Achtelfinal-Rückspiel am kommenden Mittwoch.

Nagelsmann sagte aber auch: "Wenn man auf die Tabellensituation in der Bundesliga schaut, gilt das Gleiche auch für das Spiel beim VfB." Es mache jedenfalls "wenig Sinn, Gas rauszunehmen im Spiel davor", sagte er in Bezug auf die Akteure, die am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in Stuttgart beginnen werden. "Wir haben nichts zu verschenken in der Bundesliga. Wir haben keine zehn Punkte Vorsprung", sagte Nagelsmann.