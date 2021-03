Bundesliga Nur noch Müller vor sich: Lewandowski jagt den "Bomber"

Der legendäre Gerd Müller scheint in diesem Ranking mit 365 Toren weiter unerreichbar. "Damit er den Rekord knackt, wird er noch ein paar Jahre spielen müssen", sagte Leon Goretzka. Der Nationalspieler hatte die Bayern in der 22. Minute nach einer Kopfballverlängerung von Vorlagen-König Müller in Führung gebracht. Noch vor der Pause machte Serge Gnabry erneut nach Zuspiel von Müller alles klar. Der Rest war Schaulaufen für die Bayern und das Warten auf das alltägliche Lewandowski-Tor.

"Es war ein ungefährdeter und mehr als verdienter Sieg, der am Ende auch noch höher hätte ausfallen können", sagte Bayern-Coach Hansi Flick zufrieden. Die weiter andauernden Spekulationen um seine Person als Nachfolger des nach der Europameisterschaft im Sommer scheidenden Bundestrainers Joachim Löw umkurvte Flick in Bremen erneut. "Ich habe alles dazu gesagt, ich habe einen Vertrag bis 2023", sagte Flick, der lieber seine Mannschaft und Torjäger Lewandowski in den Mittelpunkt stellen wollte. "Er ist gleichgezogen mit Klaus Fischer, daher ein besonderes Kompliment an Robert", sagte Flick über seinen Torjäger.

Lewandowski hat nun mit Ausnahme von RB Leipzig gegen alle Gegner in dieser Bundesliga-Saison getroffen. Mit einem Tor im Spitzenspiel in Leipzig am 3. April kann er die Sammlung komplett machen - als erster Bundesligaspieler. "Rekorde sind nur dazu da, um nach der Karriere darauf zu blicken", sagte Müller über Lewandowskis Jagd nach Bestwerten. Wichtiger sei das Hier und Jetzt, sagte der eventuelle Bald-wieder-Nationalspieler. "Er soll im nächsten Spiel bitte wieder ein Tor machen", gab Müller seinem Teamkollegen daher lapidar mit auf den Weg.

