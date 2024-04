Bundesliga Online-Petition für Tuchel-Verbleib: "Keinerlei Priorität"

Das sei ein Thema, "das keinerlei Priorität hat und haben darf, auch wenn es jetzt in dem Fall ein für mich erfreuliches Thema ist", sagte Tuchel am Freitag. Es könne in den nächsten elf Tagen "um nichts anderes gehen als um Fußball."

Der FC Bayern will am Samstag (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt seinen zweiten Platz in der Fußball-Bundesliga hinter Meister Bayer Leverkusen festigen. Gegen Real Madrid kämpfen die Münchner dann am kommenden Dienstag zu Hause und acht Tage später im Estadio Santiago Bernabéu um den Einzug ins Finale der Champions League.