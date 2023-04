"Ich brauche immer etwas, weil ich introvertiert bin, um mich einzuleben, um mich zu öffnen für andere Personen", erzählte er. Das sei ein "Selbstschutz. Da kann ich niemandem einen Vorwurf machen außer mir selber." Er sei so, "weil ich nicht ganz so das Selbstbewusstsein habe. Ich glaube, das sieht man manchmal auch."

Mittlerweile fühle er sich in Bremen wohl. "Es macht mir Spaß, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen, ob im Training oder im Spiel", meinte er weiter. "Ich bin auch gut aufgenommen worden. Ich glaube, meine Art kommt auch ganz gut an." Sichtbares Zeichen war der Jubel nach seinem ersten Treffer im Werder-Trikot: Vorlagengeber Leonardo Bittencourt sprang ihm in die Arme und zeigte mit Blick zu den Fans immer wieder auf den Torschützen. Allein das sportliche Happy End fehlte an diesem Sonntag für eine Maximilian-Philipp-Geschichte ohne Konjunktiv.