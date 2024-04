Bundesliga: Rangnick bei Bayerns Trainersuche immer mehr im Fokus

Bayern-Sportvorstand Max Eberl hatte am im ZDF am Wochenende gesagt, er hoffe auf eine "zeitnahe" Entscheidung und dass es "bald" auf die "Zielgerade" geht. "Wir wollen es so schnell wie möglich, aber auch so gründlich wie möglich machen", unterstrich er. Laut den Medienberichten vom Dienstag scheint eine Entscheidung noch in dieser Woche möglich.