Bundesliga RB Leipzig kriselt: Dortmund im Pokal als Aufbaugegner

Aufbaugegner Dortmund

In der Offensive fehlte Zauberfuß Christopher Nkunku an allen Ecken und Enden. André Silva ist seit seinen beiden Treffern Ende Januar beim FC Schalke 04 torlos - mittlerweile seit zwölf Partien. Auch Werner, der gegen Mainz in bisher neun Spielen 13 Mal traf, erzielte zuletzt wettbewerbsübergreifend nur drei Treffer in zwölf Begegnungen seit dem Schalke-Spiel. "Wir haben sonst immer viele Tore gemacht. Aber manchmal hast du solche Perioden, es geht um Leidenschaft, Mentalität, Einstellung, dass wir das Level hochhalten, uns gegenseitig pushen", sagte Emil Forsberg: "Wir hatten keine Dynamik, keine Lösungen, keine Kreativität, alles das hat gefehlt."

Ausgerechnet im Spiel der Verlierer vom Samstag gegen Dortmund soll alles besser werden. "Wir müssen als Mannschaft zurückkommen, mit allem", sagte der schwedische Nationalspieler. Blaswich fordert: "Wir müssen alle zusammenstehen und das am Mittwoch auf den Platz bringen."

Für Rose, der nach der starken Serie von 18 Spielen ohne Niederlage nun auch für die höchste Bundesliga-Heimpleite verantwortlich ist, keine einfache Aufgabe. Er muss gegen seinen Ex-Club BVB eine runderneuerte Mannschaft auf den Platz bringen, die "bedingungslos und scharf" ist. Borussia Dortmund als eine Art Aufbaugegner - auch das verdeutlicht das Leipziger Dilemma.