Bundesliga Rekorde für Freiburg - Königsklassen-Träume im Breisgau?

Zwar drehte der 56-Jährige nach dem 2:1 (1:1) gegen Bayer Leverkusen noch auf dem Spielfeld eine kleine Jubelrunde - rhetorisch vermied der Erfolgscoach aber fast jeden Superlativ. Dabei hätte es gute Gründe gegeben, auch beim Vokabular ein bisschen aufzurüsten: Immerhin feierte Streich nicht nur seinen 100. Sieg als Trainer des SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga. Vor allem sorgte der Erfolg dafür, dass sie Breisgauer als Tabellendritter erstmals in ihrer Vereinsgeschichte auf einem Champions-League-Platz in die Winterpause gehen.

SC-Coach zufrieden

Streich aber gab sich nach außen hin bescheiden, fast reserviert, sprach lediglich von einer "tollen" Hinrunde und ergänzte: "Wir haben 29 Punkte - das interessiert mich im Wesentlichen." Mit Blick auf sein bevorstehendes zehnjähriges Jubiläum als Freiburger Cheftrainer am 29. Dezember stellte er fest: "Das ist so viel, wie wir noch nie hatten in einer Halbserie, seit wir das zusammen machen, seit zehn Jahren." Das sei "aller Ehren wert".