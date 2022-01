Bundesliga-Rückrunde startet Bayern-Serie, Außenseiter und Corona

Welcher Club spielt in welchem Europapokal mit?

In der Champions League ruhen alle Hoffnungen auf dem FC Bayern, der am 16. Februar im Achtelfinale das Hinspiel gegen Red Bull Salzburg bestreitet. Eine Klasse tiefer in der Europa League müssen Borussia Dortmund (gegen Glasgow Rangers) und RB Leipzig (gegen Real Sociedad) zunächst im Februar in den Playoffs zum Achtelfinale bestehen. Für dieses sind Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen bereits qualifiziert. In der drittklassigen Conference League ist nach dem Aus von Union Berlin kein deutscher Club mehr dabei.

Wie geht es nach der Saison weiter?

Eine Woche nach dem letzten Spieltag wird am 21. Mai 2022 das Finale des DFB-Pokals ausgetragen. Drei Tage zuvor steigt in Sevilla das Endspiel der Europa League, am 28. Mai steht das Finale der Champions League in St. Petersburg an. Die Nationalspieler haben im Anschluss keine Zeit zur Regeneration - bereits am 4. Juni steht für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes das nächste Spiel in der Nations League an. Nach der Partie in Italien wird in einer Art Mini-Turnier-Sommer gegen England (7. Juni), in Ungarn (11. Juni) und bei den Italienern (14. Juni) gespielt. Die Bundesliga-Saison 2022/23 beginnt am 5. August eine Woche nach der ersten Runde im DFB-Pokal.

Und sonst so?

Wie immer gibt es etliche Themen, die Fans und Clubs auch abseits der eigentlichen Spiele beschäftigen. Die Rückkehr von Bayern-Star Joshua Kimmich nach dessen Corona-Infektion beispielsweise. Oder das Transfertheater um BVB-Stürmer Erling Haaland, das bis zum Sommer dauerhaft unterhalten dürfte. Zudem schwelt im Hintergrund weiterhin der Konflikt um den Umgang mit der 50+1-Regel, nach der die Stammvereine immer die Mehrheit der Stimmenanteile besitzen müssen, um einen zu starken Einfluss durch externe Geldgeber zu verhindern. Außerdem rückt die WM 2022 am Jahresende (21. November bis 18. Dezember) immer näher - die Debatte über Menschenrechte und Boykotte dürfte kaum abnehmen.