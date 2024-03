Bundesliga: SC Freiburg bestätigt Schuster als Streich-Nachfolger

Traineramt beim SC für Schuster "Herzensangelegenheit"

Schuster rückt in die Verantwortung auf, nachdem er in den vergangenen Jahren zunehmend herangeführt und in die Arbeit mit den Bundesliga-Profis eingebunden wurde. Offiziell war er als Verbindungstrainer zwischen dem Nachwuchs und den Profis beschäftigt. Erfahrung als hauptverantwortlicher Trainer hat der frühere Mittelfeldspieler und Kapitän der Freiburger nicht. "Das Traineramt beim Sport-Club ist für mich Herzensangelegenheit und Herausforderung zugleich", erklärte Schuster. "Ich bin mir der Aufgabe bewusst und gehe diese mit voller Überzeugung, aber auch mit Demut und Respekt an."