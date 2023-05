Bundesliga Schalke jubelt: Sieg in Mainz befeuert Hoffnung

Der Stürmer, der in der 26. Minute schon das 1:0 erzielt hatte, war in der entscheidenden Szene vom Mainzer Anthony Caci am Trikot gehalten worden. Nach Intervention des Video-Assistenten schaute sich Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck die TV-Bilder an und gab zum großen Unmut der Mainzer den Strafstoß. Zwar habe der Schalker Angreifer zuvor am Trikot des Mainzers gezupft, "aber das Halten von Caci war relevanter. Ich kann mit der Entscheidung so herum wesentlich besser leben", sagte Jöllenbeck. Er sei deshalb froh, dass sich der Video-Assistent eingeschaltet habe.

Svensson sauer

05-Trainer Bo Svensson bezeichnete die Entscheidung in der ersten Aufregung als "Frechheit" und "Skandal", entschuldigte sich später aber für seinen verbalen Ausraster. "Die Wortwahl war zu heftig und überzogen, das bedauere ich", sagte der Däne. An seiner Bewertung änderte dies jedoch nichts: "Für mich ist es eine klare Fehlentscheidung."

Die Schalker sahen das ganz anders. "Wenn man die Fernsehbilder sieht, war das für mich ein klarer Elfmeter", betonte Reis. Und Bülter bekräftigte: "Ich habe gemerkt, dass er mich sehr stark am Trikot gezogen hat. Wahrscheinlich wäre ich nicht an den Ball gekommen, aber man kann den Elfmeter geben, auch wenn das für uns ein wenig glücklich war."

Am nächsten Samstag steht nun die schwere Auswärtsaufgabe beim Rekordmeister Bayern München an. Danach geht es noch gegen die Pokalfinalisten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Ein knackiges Restprogramm, das die Königsblauen nach dem emotionalen Erfolgserlebnis jedoch ohne Angst angehen. Tom Krauß, der in Mainz zum zwischenzeitlichen 2:1 traf, gab die Marschroute vor: "Wenn wir uns als Mannschaft und mit dem Support der Fans hochpushen, können wir jeden Gegner ärgern. Wir sind noch nicht am Ende."