Bundesliga Schalke startet mit geringen Erwartungen: "Wird schwer"

"Wir sind nicht bei 'Wünsch Dir Was'", sagte Kramer zum unfertigen Kader. "Wir wissen aber, wo wir noch was tun müssen." Gesucht wird noch Verstärkung insbesondere für die Abwehr. Allerdings muss Schalke auch nach dem Wiederaufstieg arg sparen. Viel dürfte davon abhängen, ob und wie schnell Schröder verliehene Spieler wie Ozan Kabak, Rabbi Matondo und Amine Harit von der Gehaltsliste bekommt. Vor allem für Kabak gebe es "reges Interesse", berichtete Schröder in der "SportBild" (Mittwoch).

Sein neuer Coach muss zudem mit der Bürde kämpfen, vom Schalker Anhang kritisch beäugt zu werden. Der 50-Jährige gab sich am Mittwoch aber betont gut gelaunt. "Ich bin voller Vorfreude. Da geht einem doch das Herz auf", sagte Kramer, von dem auch erwartet wird, endlich Ruhe in die Torhüterfrage zu bekommen, die den Club seit dem Abgang von Alexander Nübel vor zwei Jahren umtreibt. Als neue Nummer eins wurde Alexander Schwolow von Hertha BSC ausgeliehen, der aber in Berlin eine schwache Saison gespielt hat.