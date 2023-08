Bundesliga Sky: Bayern München bereitet viertes Angebot für Kane vor

Zuvor hieß es in Medien, dass Kane noch in dieser Woche eine Entscheidung im Transfer-Poker um seine Zukunft will. Die Zeitung "Evening Standard" schrieb sogar, Kane neige dazu, in diesem Sommer nicht nach München zu wechseln. Der Torjäger sei beeindruckt von der Philosophie des neuen Coaches Postecoglou und habe Spaß am Training des griechisch-stämmigen Australiers.