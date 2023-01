Bundesliga Statement für die Liga: Leipzigs wegweisendes Bayern-Duell

Also muss Leipzig als Bayern-Jäger ran, zumal der einstige Dauerrivale Borussia Dortmund den Rekordmeister tabellarisch nicht mal am Horizont wahrnehmen kann. Die Chancen auf einen Leipziger Coup stehen nicht schlecht. Das letzte Heimspiel verlor man im April. Unter dem seit September amtierenden Rose hat man 13 Spiele nacheinander nicht verloren. Außerdem gibt es da noch eine Statistik, die Rose sicherlich gern hervorholt. In seiner Gladbacher Zeit hatte er ein Heim-Rezept gegen die Bayern gefunden und beide Spiele im eigenen Stadion gewonnen.

Damals saß übrigens Max Eberl neben ihm. Der ist seit Dezember als allmächtiger Leipziger Sportboss installiert, wechselt aber auf die Tribüne. "Die Entscheidung hat er getroffen", sagte Rose. Er hätte wohl kein Problem damit gehabt, wenn es gerade gegen die Bayern am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) nicht so gewesen wäre: "Wenn ich an Spiele denke, wo Max ein emotionales Statement gesetzt hat, dann war das schon witzig."

Eberl verliert seinen besten Spieler

Doch Eberl muss nun das große Ganze im Blick haben. Er will in mit den in Leipzig vorhandenen Möglichkeiten eine Mannschaft zusammenstellen, die den Bayern gefährlich werden kann. Nicht nur in einem Spiel, sondern dauerhaft. Dafür wird er sich in Rouven Schröder dem Vernehmen nach bald Unterstützung holen und muss erst einmal eine bittere Pille schlucken. Denn in Konrad Laimer verliert er im Sommer einen seiner besten Spieler - an den FC Bayern, wenn nicht noch etwas passiert.

Doch so lange Laimer noch in Leipzig kickt und das Spiel auf dem nagelneuen Hybridrasen noch nicht angepfiffen ist, ist da vor allem der Glaube da, etwas Großes erreichen zu können. Leipzig ist damit nicht allein, auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf hofft auf ein Ende der Gähn-Liga, wenn es um die Meisterschaft geht: "Das wird also eine spannende Rückrunde und ich glaube, es gibt mindestens drei, vier, fünf Mannschaften, die sich durchaus realistische Hoffnungen machen können, dass sie noch ganz nach oben rücken."