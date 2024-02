Bundesliga Stuttgart stolpert gegen Köln - Aufatmen in Gladbach

Die Gladbacher, die nach fünf Spielen ohne Sieg auf den 15. Platz durchgereicht worden waren, kamen durch Tore von Nathan Ngoumou (28. Minute), Julian Weigl per Foulelfmeter (35.), Rocco Reitz (72.), Jordan (78.) und Franck Honorat (90.+6) zum Sieg gegen Bochum. Für die Gäste trafen Philipp Hofmann (75.) und Keven Schlotterbeck (88.). Das Spiel war mit zehnminütiger Verspätung angepfiffen worden, da es bei der Anreise der Bochumer Fans zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen und Verzögerungen im Bahnverkehr kam.

Union Berlin benötigte nur wenige Minuten vor der Pause, um das Spiel durch Tore von Robin Gosens (44.) und Andras Schäfer (45.+2) zu drehen. Für den fünften Heimsieg der Köpenicker in Serie reichte es aber nicht, weil Jan-Niklas Beste noch traf (71.). Heidenheim war in der ersten Halbzeit durch Nikola Dovedan zunächst früh in Führung gegangen (3.).

Darmstadt scheitert am Videobeweis

In Bremen brachte ein Eigentor von Christoph Zimmermann (8.) die Darmstädter ins Hintertreffen. Der Aufsteiger antwortete aber noch vor der Pause durch ein Tor von Julian Justvan (33.). Bitter für die Gäste: Zwei Tore von Tim Skarke (78. und 90.+5) wurden per Videobeweis zurückgenommen.