Bundesliga-Spitzenspiel Wiesn-Hit begeistert Kompany - Alonso kommt ohne Lederhose

Nach 20 Toren in den vergangenen drei Spielen und einem torreichen Start ins Oktoberfest wollen die Münchner dem Liga-Dominator der Vorsaison am Samstag (18.30 Uhr/Sky) kräftig einen einschenken. "Wir spielen zu Hause gegen den Meister und wollen gewinnen", sagte der 38-Jährige, der auf den zuletzt verletzten Manuel Neuer im Tor hofft. Sieben Monate nach dem niederschmetternden 3:0 der Leverkusener beim letztjährigen ungleichen Topspiel ist die Werkself der erste große Prüfstein in der noch jungen Amtszeit des Belgiers. "Jedes Spiel aus der Vergangenheit ist ein extra Informationspunkt."

Ohne Lederhose nach München

Die Werkself, die in ihrer Ungeschlagen-Saison am Ende mit imponierenden 18 Punkten vor dem entthronten Serienchampion mit der Schale jubelte, reist mit dem Selbstverständnis des Meisters und nicht mehr mit dem Vizekusen-Image an. "Wir sind bereit", sagte der einstige Bayern-Profi Alonso. "Ich weiß nicht, ob es für Bayern auch das härteste Spiel ist, aber für alle anderen Mannschaften ist das Spiel in München das Härteste." Seine Lederhose lässt Alonso daheim. "Wir haben keine Zeit dafür", sagte der Baske über einen Bierzelt-Besuch. Für beide Teams geht es in wenigen Tagen in der Champions League weiter.