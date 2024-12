Bundesliga-Topspiel Druck und Zweifel: Kompany bastelt am Pokalteam ohne Kane

Bei allem Selbstvertrauen, das der souveräne und nach wie vor unbesiegte Bundesliga-Tabellenführer naturgemäß hat, ist aber auch dem Weltmeister von 2014 natürlich klar, dass insbesondere ohne Kane am Dienstag schon der erste Titel futsch sein kann. "Dass Leverkusen so früh kommt in der Pokalserie, das ist natürlich schon speziell. Dass zwei solcher Topmannschaften in Deutschland so früh aufeinandertreffen", meinte Müller. "Trotzdem: Ich bin heiß aufs Spiel und habe Vertrauen ins Team."

Auch Kapitän Manuel Neuer reagierte demonstrativ gelassen. "Diese Drucksituationen kennen wir", sagte der Torwart. "Bislang waren wir in diesen Spielen gegen diese Mannschaften immer die bessere Mannschaft", sagte Neuer mit Blick auf die bisherigen Saisonspiele in der Liga gegen Leverkusen (1:1), beim aktuellen Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt (3:3) und nun in Dortmund. Der Haken daran: Keines dieser Spieler gewannen die Bayern.