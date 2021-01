Bundesliga-Topspiel Flicks klare Forderung: "Mehr Meter, weniger Auge"

Genervt von permanenten Rückständen seines von Defensivschwächen geplagten Ensembles fordert der Trainer des FC Bayern im Auswärtsduell bei Borussia Mönchengladbach drei Punkte ohne großes Hallo-Wach-Signal ein. "Wir brauchen eine andere Einstellung von Anfang an und nicht erst ab der 48. oder 49. Minute", mahnte der Erfolgscoach vor der Rückkehr an den Ort, an dem er eine seiner nur drei Niederlagen kassiert hatte.

"Wir müssen mit einer anderen Haltung, einer anderen Dynamik, einer anderen Intensität ins Spiel gehen, in den Zweikämpfen präsenter sein als in den Spielen zuvor und gegen den Ball auch mal den Meter mehr machen", lautete die klare Flick-Ansage an seine Serien-Titelgewinner vor dem Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga (20.30 Uhr/DAZN). Man dürfe nicht "viel mit Auge machen und den Meter weniger".