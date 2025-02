Bundesliga-Topspiel Leverkusen unter Druck: Bayern winkt Titel-Vorentscheidung

Alonso als Bayer-Coach in fünf Spielen gegen Bayern unbesiegt

Alonsos Leverkusener haben den stolzen FCB zu oft geärgert. Seit der Baske Trainer der Werkself ist, hat sein Team von fünf Pflichtspielen kein einziges gegen die Bayern verloren. "Wir hatten in den letzten Spielen viele Probleme gegen Leverkusen. Ich glaube, es wird ein cooles Spiel", sagte Bayern-Leader Joshua Kimmich vielsagend zu seiner Motivation. "Die haben nur einmal verloren in den letzten 18 Monaten", erinnerte Kompany zudem. Ein Sieg am Rhein könnte er als sein erstes Münchner Meisterstück werten.

Was geschieht am Samstag, wenn Leverkusen ausgeruhter und mit gezielterem Training in das richtungsweisende Spiel geht? Anders als die Bayern ist der Meister bereits fix fürs Achtelfinale der Champions League qualifiziert und musste unter der Woche nicht in einem Playoff-Spiel antreten.

Leverkusen mit längerer Pause ins Spitzenspiel

"Es darf keine Rolle spielen, es kann eine Rolle spielen", sagte Kompany nach dem 2:1 am Mittwoch im Hinspiel bei Celtic Glasgow. "Aber wir wollen dieses Spiel angehen. Auch in diesem Moment, wir haben den Kader dafür."