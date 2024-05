"Man kann es nicht genug wertschätzen, was er für diesen Verein geleistet hat", sagte Freiburgs Kapitän Christian Günter. Sympathien in ganz Deutschland gewann der Coach auch, weil er klare Kante in politischen und gesellschaftlichen Themen zeigte und Fehlentwicklungen anprangerte. Am Samstag weinte ein Flitzer in Streichs Armen. Auch die Heidenheimer feierten den gegnerischen Coach. "Loyalität und Ehrlichkeit, leider eine Seltenheit. Mach's gut Christian Streich", stand auf ihrem Banner.

Streich: "Dann bist du emotional erledigt"

"Er hat einfach eine andere Art. Er interessiert sich auch für den Menschen", betonte stellvertretend Freiburgs Vincenzo Grifo einmal mehr bei der Frage, was den Coach auszeichne. Im Mittelpunkt steht Streich eigentlich nicht besonders gern. Bemerkenswert waren seine Worte schon vor dem Anpfiff zu seinem Heim-Abschied, den er zuvor als "uninteressant" deklariert hatte.

Auch aus Selbstschutz lasse er die Emotionen nicht zu, sagte Streich beim Pay-TV-Sender Sky: "Ich habe mir so ein Kästchen gebaut, in mir drin, und da kommt alles rein. Sonst schaffst du es nicht", sagte er. "Sonst geht es hoch und runter, dann bist du emotional erledigt, das ist zu viel." Wenn am Ende alles positiv ausgehe, "gehen wir heim und heulen".

Am kommenden Samstag will seine Mannschaft den im Heimspiel verpassten Sieg als Abschiedsgeschenk nachholen. Wenn es noch mit dem Europapokal klappe, sei er der "glücklichste Mensch", sagte Streich. Bei seinem letzten Auftritt brauche auch er vielleicht Taschentücher, vermutete er.