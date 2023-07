Bundesliga Transferstau beim FC Bayern: Warten auf Durchbruch bei Kane

Der Fokus von Trainer Thomas Tuchel liegt in Tokio zwar ganz auf der Vorbereitung der mitgereisten Fußball-Profis auf den in drei Wochen anstehenden Bundesliga-Start. Aber es gibt zugleich einen ständigen Kontakt mit Vorstandschef Jan-Christian Dreesen und dem Technischen Direktor Marco Neppe, die extra in München geblieben sind, um insbesondere den womöglich 100 Millionen Euro teuren Königstransfer von Tottenham-Stürmer Harry Kane voranzutreiben.

Hängepartien um Kane und Walker

"Wir sind im ständigen Austausch, weil sich die Dinge entwickeln", sagte Vereinspräsident Herbert Hainer zum Auftakt der Asienreise in Tokio. Laut "Bild"-Zeitung sollte es heute in London zu einer weiteren Verhandlungsrunde von Dreesen mit Tottenham-Chef Daniel Levy geben. Kommt es ausgerechnet am 30. Geburtstag von Kane zum Durchbruch?