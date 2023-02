Bundesliga Matarazzo zurück in Hoffenheim: "Ohne Zweifel anspruchsvoll"

Gut in Erinnerung sind die saloppen Worte, mit denen der heutige Bayern-Coach damals seinen 1,97 Meter großen Mitstreiter vorstellte: "Das Erste, was man von ihm erwartet, ist: Er kann aus der Dachrinne trinken." Matarazzo verließ im Dezember 2019 die Kraichgauer, um Chefcoach beim VfB zu werden.

Situation ist "anspruchsvoll"

"Da ich seit 2017 in der Region lebe, habe ich die Entwicklung bei der TSG auch nach meinem Wechsel hautnah mitbekommen und durch meine Vergangenheit im Club besonders aufmerksam verfolgt. Die Situation ist ohne Zweifel anspruchsvoll", sagte der neue Hoffenheimer Coach und betonte: "Die TSG steht für einen offensiven, mutigen und frischen Fußball." Den zeigten die Hoffenheimer aber auch unter den Nagelsmann-Nachfolgern Alfred Schreuder, Sebastian Hoeneß und Breitenreiter zu selten.

Letztmals europäisch spielte der Verein von Milliardär und Mehrheitseigner Dietmar Hopp in der Saison 2020/21. Auch in dieser Saison fiel die TSG wie schon unter Hoeneß im vergangenen Jahr weit in der Tabelle und hinter das Ziel Europacup-Teilnahme zurück. "Mit seiner Spielphilosophie, seiner Auffassung von Fußball und seinem Umgang mit Menschen passt er zu einhundert Prozent zur TSG und ihrem Weg, weit über die aktuelle Situation hinaus", sagte Rosen.

Erstmal aber geht es nur um Punkte, um den Abstieg nach 15 Jahren Erstklassigkeit zu vermeiden. Auf ein Szenario wie am 34. Spieltag 2021/2022 kann Matarazzo sicher verzichten. Damals sicherte er sich mit dem VfB mit einem 2:1 in der Nachspielzeit gegen den 1. FC Köln noch den Klassenerhalt. Ausgerechnet beim VfB muss Hoffenheim diesmal am letzten Spieltag antreten. Doch da will Matarazzo mit seinem Team längst aus dem Schlamassel heraus sein.