Bundesliga: Tuchel-Aus am Saisonende für Magath zu spät

Der 50 Jahre alte Tuchel, der die vergangenen drei Pflichtspiele mit den Bayern verlor, wird den deutschen Meister nach dieser Saison verlassen, wie der Club am Mittwoch bekannt gab. Magath selbst hatte die Münchner von Sommer 2004 bis Ende Januar 2007 trainiert, 2005 und 2006 holte er als erster Trainer in Deutschland zweimal in Folge das Double aus Meisterschaft und Pokal.

Dass sich die Münchner von Tuchel trennen, überrascht Magath nicht: "Die Entwicklung, die das Engagement die ganze Zeit genommen hatte, war zu schlecht." Die Trennung sei die logische Konsequenz. "Die Auftritte der Bayern waren vor ihm schon schlecht, aber es ist durch ihn nicht viel besser geworden", sagte der langjährige Bundesliga-Coach.