FC Bayern München: Tuchel: Keine Wechsel trotz erneuter Kritik an Belastung

Dennoch: Der Bayern-Coach selbst hatte erst vor dem Spiel die (zu) hohe Belastung für die Top-Stars der Branche kritisiert. Und legte nach dem Spiel noch einmal nach. Gerade für das Jahr 2024 erwartet Tuchel eine "mentale Belastung, die an der Grenze ist" und verwies auf die Heim-EM im Sommer und die Reform der Champions League, die für "zwei bis vier" zusätzliche Spiele sorge. "Das kann sehr erschöpfend sein", sagte er und verband dies mit einer klaren Forderung an die Bayern-Bosse: "Da müssen wir in der Kader-Zusammenstellung drauf reagieren."

Schwierige Bedingungen

Schon vor dem Spiel hatte Tuchel die Ansetzung des Klassikers in Köln an einem Freitag nach einer Länderspielwoche kritisiert. Einige seiner vielen Nationalspieler waren erst am Donnerstag wieder in München angekommen. "Die Bedingungen waren extrem schwierig. Wir waren platt nach der Länderspielpause und dann noch das Freitagsspiel", sagte etwa auch Nationalspieler Leon Goretzka.

Für Spieler wie Minjae Kim waren die Reise-Strapazen besonders belastend. "Ich weiß jetzt nicht, wie der Zeitunterschied zu Korea ist. Abends dann hier in Köln 90 Minuten durchzuspielen, das ist schon eine große Leistung", sagte Neuer. "Es ist jetzt wichtig für den ein oder anderen, dass er mal frei hat." Entlastung vom Trainer für die Startelf am Freitag gab es aber nicht.