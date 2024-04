Bundesliga: Tuchel schaut Leverkusens mögliches Meister-Spiel nicht an

Die Schambein-Problematik werde der Nationalspieler "im laufenden Betrieb nicht auskurieren" können, erklärte Tuchel. Das war auch eine schlechte Sané-Nachricht für Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Das wird in der laufenden Saison und bei der EM so bleiben", prophezeite Tuchel. Womöglich wird er auch mal Jamal Musiala schonen.

Tuchel für Spiel gegen Köln gesperrt

In der Allianz Arena wird man am Samstag übrigens schon mal ein wenig die Zukunft ohne Tuchel erleben. Denn der am Saisonende scheidende Coach ist nach vier Gelben Karten gesperrt und darf sein Team nicht am Spielfeldrand coachen. "Ich glaube, ich schaue es in der Loge", sagte der 50-Jährige. Seine Assistenten Zsolt Löw und Anthony Barry werden ihn unten vertreten. Zu seiner Zukunft nach Bayern bemerkte Tuchel übrigens, es gebe noch "keine Tendenz"

Anders als beim FC Bayern auf der Torhüterposition. In Alexander Nübel sehen die Münchner Bosse weiterhin eine Zukunftslösung nach der Zeit von Kapitän Manuel Neuer. Der deutsche Rekordmeister hat den bis 2025 laufenden Vertrag mit Nübel um vier Jahre bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Der 27-Jährige wird aber vorerst weiter an den VfB Stuttgart ausgeliehen - und das überraschend gleich für weitere zwei Jahre, wie die Bayern am Freitag mitteilten.