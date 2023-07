Bundesliga Tuchel zu Appell für Körperlichkeit: Weiß, was Uli meint

Teampräsentation am Sonntag

Nach dem Trainingslager am Tegernsee geht es für die Bayern-Stars nach einem freien Tag mit Einheiten in München weiter. "Es war ein gutes Trainingslager, wir haben viel in die Beine gekriegt", sagte Tuchel. "Der Spirit und der Arbeitswille waren positiv. Wir hatten einen guten Geist in den Einheiten, haben einen Schritt nach vorne gemacht, auch taktisch und in den Spielprinzipien."

Am Sonntag steht die Teampräsentation in der Allianz Arena an. Einen Tag später düst die Mannschaft nach Tokio und Singapur. Dort stehen drei Testspiele gegen Manchester City, den FC Liverpool und Kawasaki Frontale an.