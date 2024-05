Bundesliga: Tuchel zu Trainer-Wirren bei Bayern: Fokus auf VfB und Real

Er unterstrich, dass das Bundesliga-Topspiel beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky/Sat.1) und dann das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid "ganz natürlich höchste Priorität" haben. Auf eine Journalistenfrage, ob denn die Profis nicht wissen wollten, wer vom Sommer an den Fußball-Rekordmeister trainiere, antwortete Tuchel: "Ich glaube, sie wollen es nicht in den nächsten fünf Tagen wissen."

Trotz der Beteuerungen von Tuchel überstrahlen die Bayern-Probleme bei der Trainersuche aber derzeit den Sport. Am Mittwoch hatte Ralf Rangnick abgesagt; der 65 Jahre alte Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft war nach Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) und Julian Nagelsmann (Bundestrainer) bereits der dritte Kandidat, der den Münchnern einen Korb gab.