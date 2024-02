"Aber die Idee muss in der Schublade bleiben, bis das letzte Spiel gespielt ist. Sonst funktioniert es nicht, sonst funktioniere ich nicht", sagte Tuchel: "Ich habe einen sehr hohen professionellen Anspruch an mich selbst. Und das geht nur mit hundert Prozent für die Aufgabe, in der ich jetzt bin. Und das ist bis zum Saisonende Bayern München."

Es gibt aktuell einige interessante Topclubs in Europa, bei denen wie in München der Trainerposten zur kommenden Saison neu besetzt werden muss. Jürgen Klopp (56) hört nach dann neun Jahren beim FC Liverpool auf. Vereinslegende Xavi Hernández (44) hatte vor Kurzem angekündigt, das Trainer-Amt beim FC Barcelona am 30. Juni aufgeben zu wollen.