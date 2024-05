Bochum - Der VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf stehen vor entscheidenden Tagen. In den Relegationsspielen heute im Ruhrstadion und am Montag (jeweils 20.30 Uhr) in Düsseldorf entscheidet sich, wer in der kommenden Saison in der Bundesliga antreten darf und wer in der 2. Liga spielt. Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet einige wichtige Fragen vor dem Duell der Westrivalen.