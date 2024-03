Bundesliga: Unbeirrt von Bayerns-Torparty: Leverkusen wird nicht nervös

Auch Xhaka versicherte, man schaue überhaupt nicht nach München. "Das interessiert mich einfach nicht", sagte der Schweizer. Das habe "aber nichts mit Arroganz zu tun", versicherte er. Selbstvertrauen habe sein Team nach nun 36 Pflichtspielen ohne Niederlage natürlich, "wenn jemand nach dieser Saison kein Selbstvertrauen hat, ist er im falschen Sport." Aber die Konzentration auf die eigenen Stärken sei erst das Geheimnis des Erfolgs. "Wir stehen verdient da, wo wir stehen, weil wir bis heute nur auf uns geschaut haben", sagte Xhaka: "Und so lange wir weiter einfach unseren Job machen, interessieren uns die anderen Ergebnisse nicht." Klar sei: "Je weniger Spiele es werden, umso besser ist es für uns."

Alonso: "Wir wissen, was wir tun müssen"

Trainer Alonso antwortete auf die Frage, ab wann er anfangen wolle über eine mögliche Meisterschaft zu sprechen: "April." Der Spanier, mit Liverpool, Real Madrid und den Bayern einst nationaler Meister, lebt die pure Gelassenheit vor. So auch am Sonntag. "Wir haben nicht spektakulär gespielt, sind nicht zu viel Risiko gegangen", sagte er: "Wir wollten mit Geduld spielen. Das zweite fiel nicht früh, aber es fiel." In der 86. Minute geschah es, und den Treffer von Florian Wirtz per Direktabnahme nach Traumpass von Exequiel Palacios bezeichnete sogar der frühere Welt- und Europameister Alonso als "einfach Wahnsinn".

In Richtung München sendete Alonso, selbst Bayerns Objekt der Begierde für die Nachfolge des scheidenden Thomas Tuchel, eine klare Botschaft: "Wir wissen, was wir tun müssen. Wir haben eine klare Idee und einen klaren Plan." Er selbst habe das 8:1 gegen Mainz "natürlich gesehen". Doch es machte nichts mit ihm. Bayern Nationalspieler Leon Goretzka hatte nach dem Kantersieg gesagt: "Sollte Leverkusen doch noch ein bisschen Angst vorm Gewinnen bekommen, ist es unsere Aufgabe, da zu sein."