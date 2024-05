Augsburg - Stürmer Deniz Undav möchte auch in er kommenden Saison für den VfB Stuttgart und mit dem Fußball-Bundesligisten in der Champions League spielen. Er würde "auf jeden Fall" auch künftig gern das Stuttgarter Trikot tragen, sagte der deutsche Nationalspieler nach dem 1:0 beim FC Augsburg im Streamingdienst DAZN. "Ich habe oft genug gesagt, was ich denke, was ich will. Jetzt müssen wir gucken, was passiert. Der Ball liegt bei Stuttgart und bei Brighton", meinte der 27-Jährige.