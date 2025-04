Bundesliga "Unnormale Summen": Wie junge Basketballer in die USA ziehen

Steinbach nimmt Nowitzki-Vergleich mit Humor

Das gilt für den Würzburger Steinbach allemal. Der U18-Europameister kann in seiner ersten Saison bereits bei den Bundesliga-Profis voll mithalten - und empfiehlt sich für höhere Aufgaben. An der University of Washington erwartet ihn ein College, an dem in Chris Welp, Patrick Femerling und Detlef Schrempf schon andere Deutsche ausgebildet wurden. Schrempf ist heute noch gelegentlich vor Ort und könnte für Steinbach zu einer Art Mentor werden.

Steinbachs Vater Burkhard, der den Spitznamen "Koloss von Moos" trägt, hat mit dem großen Nowitzki in Deutschland zusammengespielt. Der talentierte Junior kennt den erfolgreichsten deutschen Spieler so noch aus seiner Kindheit. "Die Vergleiche kommen immer sehr früh und schnell. Die Vergleiche nehme ich mit Humor", sagt Steinbach, wenn er wieder und wieder als nächster Nowitzki gesehen wird.

Denn: Sportlich fehlt noch einiges, um der nationalen Ikone nachfolgen zu können. Steinbach (2,04 Meter) ist einige Zentimeter kleiner als Nowitzki (2,13 Meter). Ihm fehlt zudem der Dreipunktewurf, der in der heutigen NBA quasi Voraussetzung ist. Die harte Arbeit, die er als Jugendlicher einst auf dem heimischen Bauernhof für das erste Taschengeld leisten musste, steht Steinbach am College auch bevor - bei der Entwicklung seines Spiels.

Hartenstein warnt vor "kurzem Geld"

Ein Deutscher, der den Sprung in die NBA ohne College geschafft, ist Isaiah Hartenstein. Seit sieben Jahren hat sich der Center in der besten Liga der Welt festgespielt - in diesem Jahr könnte er mit Hauptrundensieger Oklahoma City Thunder als erster Deutscher nach Nowitzki Meister werden.

Hartenstein warnt vor einem voreiligen Wechsel ans College. "Jetzt mit dem College, da müssen die deutschen Spieler gucken, ob sie das kurze Geld haben wollen, oder das langfristige Geld", sagte der 26-Jährige. Viele junge Athleten seien am College sportlich hängengeblieben. "In Europa kommt man schneller in die NBA, kommt schneller auf dieses Level", sagte Hartenstein. Im Vergleich zu den Top-Verträgen in der NBA sind die Saläre am College Peanuts.