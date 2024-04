Bundesliga VfB ohne Anton beim BVB - Topspiel für Hoeneß "Riesenchance"

Mit einem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim wäre der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga bis auf einen Punkt an den zweitplazierten FC Bayern München herangerückt und hätte einen komfortablen Vorsprung von sechs Punkten auf den BVB gewahrt. Nun würde der Abstand auf einen Zähler schrumpfen, sollten die Schwaben am Samstag in Dortmund verlieren. Der BVB hatte am Samstag den Klassiker beim FC Bayern in München 2:0 gewonnen.

Hoeneß: "Wie wichtig Waldi für uns ist, weiß jeder"

"Klar hätte die Ausgangslage ein bisschen besser sein können", sagte VfB-Torwart Alexander Nübel, der gegen Heidenheim mit einem Eigentor gepatzt hatte: "Trotz allem ist der Druck, glaube ich, mehr auf der anderen Seite. Mega-Spiel. Wir freuen uns drauf." Sieben Punkte trennen die Schwaben immer noch von RB Leipzig auf Rang fünf, der am Ende der Saison voraussichtlich nicht mehr für die Champions League reichen würde.