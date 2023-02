Bundesliga VfBs Wohlgemuth: Waren nicht auf Schalkes Wucht vorbereitet

Wohlgemuth berichtete hingegen anschließend von einer "sachlichen" Ansprache des Trainers, der sein Team personell gleich zweimal verändert in die zweite Halbzeit geschickt hatte und dann auch eine andere Mannschaft zu sehen bekam. "Es ist ärgerlich, weil in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, was möglich gewesen wäre. Aber in der ersten Halbzeit haben wir es komplett verpennt. Da haben wir als Kollektiv nicht gut funktioniert", schimpfte Labbadia anschließend und deutete ein Einstellungsproblem an: "Das ist bei uns ständig so: Wir sind immer dran, aber es fehlt das letzte Stück."