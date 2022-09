Bundesliga Letsch neuer Trainer des VfL Bochum - "Unsere Wunschlösung"

Und auf den 54-Jährigen wartet beim Tabellenletzten in den kommenden Wochen harte Fußball-Arbeit. "Unser großes Ziel ist es, dass der VfL Bochum auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielt", sagte Letsch, der in Bochum bis 2024 unterschrieb und von Sportchef Patrick Fabian als "Wunschlösung" vorgestellt wurde.

Der neue Trainer kommt vom niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. "Er verfügt über die nötige Erfahrung im Profifußball und ist in der Lage, eine Mannschaft mit einer klaren Struktur und Spielidee zu formen", sagte Fabian, der bei der Suche nach einem Nachfolger für Thomas Reis, der nach dem historischen Fehlstart mit sechs Niederlagen in sechs Spielen am 12. September nach drei Jahren freigestellt worden war, schnell fündig geworden ist. Seine erste Pflichtspielaufgabe führt Letsch am 1. Oktober zu Pokalsieger RB Leipzig.