1. FC Köln (17. Platz/27 Punkte/27:56 Tore)

Das spricht für Köln: Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Union Berlin geht der 1. FC Köln plötzlich mit Euphorie in das Saisonfinale, bei dem ein Sieg in Heidenheim Pflicht ist. Trotz der schlechtesten Ausgangslage aller Abstiegskandidaten glaubt man in Köln nach wie vor an seine Möglichkeiten. Trainer Timo Schultz hofft auf einen der "kuriosesten Klassenerhalte, die es seit langer Zeit gegeben hat".

Das spricht gegen Köln: Im Kampf um die bessere Tordifferenz mit Union Berlin, das drei Punkte vor Köln liegt, können sich die Rheinländer nicht auf ihre Offensivstärke verlassen. Denn mit bislang nur 27 Saisontoren haben die Kölner den schlechtesten Angriff aller Bundesligisten. Zudem wird Köln gegen Heidenheim möglicherweise auf vier Spieler aus der Startelf gegen Union verzichten müssen. Luca Waldschmidt und Max Finkgräfe verletzten sich, Benno Schmitz und Denis Huseinbasic sahen ihre fünfte Gelbe Karte und sind gesperrt.