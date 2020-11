Bundesliga Wölfe gewinnen "wildes Spiel" - Werder hadert mit Defensive

Der VfL Wolfsburg und Werder Bremen boten am Freitagabend beim 5:3 (3:2) beste Unterhaltung mit einem furiosen Hin und Her und schönen Toren. "Schade dass unser Stadion heute nicht voll war", fand nach dem nächsten Spiel vor coronabedingt leeren Rängen Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner, der einen vor allem im Angriffsspiel ganz besonderen Abend seines Teams gesehen hatte: Bisher waren dem VfL in acht Spielen nur neun Tore gelungen.

"Wir freuen uns, dass wir gewinnen konnten. Es war ein wildes Spiel heute, aber das nehmen wir mal so hin", sagte der 46-Jährige und lächelte. Werder-Coach Florian Kohfeldt war von dem Spektakel, zu dem auch seine Mannschaft einiges an Offensivpower beitrug, naturgemäß nicht so begeistert. "Die Zuschauer haben ein schönes Fußballspiel gesehen", sagte er beim Streamingdienst DAZN. "Mir hat's nicht so gut gefallen."