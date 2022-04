Bundesliga Zehn in Folge: Bayern feiern ihren Europarekord-Titel

Personelle und strategische Weichen stellen

Die Führung um Vorstandschef Oliver Kahn, Sportvorstand Hasan Salihamidzic und den bekennenden "Ehrgeizling" Nagelsmann wird in den kommenden Wochen und Monaten wichtige personelle und strategische Weichen stellen müssen. Kurz nach dem Frust-Aus in der Königsklasse gegen den FC Villarreal überwog aber zumindest kurzfristig die Freude über einen Europarekord: Zehn Meistertitel in Serie bejubelte zuvor noch kein Verein in einer der fünf Top-Ligen Europas, also in England, Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland.