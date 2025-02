Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei festgenommen worden. Am Donnerstagnachmittag kontrollierte eine Streife den algerischen Staatsangehörigen in der Tram am Grenzübergang in Friedlingen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen eines Vergehens nach dem Konsumcannabisgesetz hatte ein Gericht den 28-Jährigen im vergangenen Jahr zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, heißt es im Polizeibericht. Da sich der Gesuchte nicht zum Strafantritt stellte, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Zudem wird ihm in einem weiteren Verfahren Hausfriedensbruch vorgeworfen, weswegen ein Ersuchen zur Aufenthaltsermittlung vorlag. Die Bundespolizei nahm den Mann fest und brachte ihn ins Gefängnis. Dort verbüßt er die Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten.