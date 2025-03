Bundespolizisten haben einen mit Haftbefehl gesuchten 35-Jährigen wurde festgenommen. Sie kontrollierten den ägyptischen Staatsangehörigen am Donnerstagnachmittag bei der Einreise in der Straßenbahn am Grenzübergang in Friedlingen. Der 35-Jährige konnte nur Registrierungsdokumente aus der Schweiz sowie die Fotokopie seines ägyptischen Reisepasses vorlegen. Bei der Überprüfung wurde ein Vollstreckungshaftbefehl festgestellt, teilt die Polizei mit. Der Mann war wegen sexueller Belästigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1250 Euro verurteilt worden und wurde vor Ort festgenommen. Im Bundespolizeirevier schlug der 35-Jährige fortwährend gegen die Tür der Gewahrsamszelle, urinierte in die Zelle und versuchte, einen Beamten anzuspucken. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein. Da der Mann die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er ins Gefängnis gebracht.