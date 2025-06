Ein 20-Jähriger hielt sich bereits mehr als 50 Tage länger als erlaubt im Gebiet der Schengener Staaten auf. Die Bundespolizei kontrollierte den moldauischen Staatsangehörigen am Montagabend als Reisenden in einem Bus am Grenzübergang Neuenburg-Autobahn. Dabei legte der 20-Jährige einen moldauischen Reisepass vor, in dem der jüngste Einreisestempel Mitte Januar angebracht worden war. Einen Aufenthaltstitel oder ein Visum, welches zu einem längerfristigen Aufenthalt berechtigen würde, konnte der Mann nicht vorlegen, heißt es im Polizeibericht. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurde auf dem Smartphone des 20-Jährigen das Foto einer rumänischen Identitätskarte entdeckt, auf dem die Daten und das Lichtbild des Mannes erkennbar waren. Er gab jedoch selbst zu, kein rumänischer Staatsangehöriger zu sein. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, er wurde nach Frankreich zurückgeschickt.